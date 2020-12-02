После заявления депутата ГД Васильева псковского журналиста вызвали на допрос

Журналист псковского "Эха" Константин Калиниченко получил повестку от центра "Э", сообщает "Псковская лента новостей". В полицию на него заявил депутат Государственной думы, избранный от Псковской области, Александр Васильев, который ждет объяснений относительно авторской колонки Калиниченко под названием "Популисты и иждивенцы у власти".

По мнению депутата, журналист в своем материале оскорбляет его и его коллег по федеральному парламенту, а также выражает неуважение к власти и обществу. Наконец, Васильев подозревает, что колонка может содержать в себе признаки экстремизма.

Текст Калиниченко представлял собой критический разбор законодательной инициативы единоросса, который предложил запретить автомобилистам в центральной части России пользоваться шипованной резиной.