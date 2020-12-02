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14:50

После заявления депутата ГД Васильева псковского журналиста вызвали на допрос

фото ЗакС политика После заявления депутата ГД Васильева псковского журналиста вызвали на допрос

Журналист псковского "Эха" Константин Калиниченко получил повестку от центра "Э", сообщает "Псковская лента новостей". В полицию на него заявил депутат Государственной думы, избранный от Псковской области, Александр Васильев, который ждет объяснений относительно авторской колонки Калиниченко под названием "Популисты и иждивенцы у власти".

По мнению депутата, журналист в своем материале оскорбляет его и его коллег по федеральному парламенту, а также выражает неуважение к власти и обществу. Наконец, Васильев подозревает, что колонка может содержать в себе признаки экстремизма.

Текст Калиниченко представлял собой критический разбор законодательной инициативы единоросса, который предложил запретить автомобилистам в центральной части России пользоваться шипованной резиной.

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