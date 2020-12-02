Смольный поможет педагогам адаптироваться к технологическим изменениям, внедряемым из-за COVID-19

Смольный запускает новую образовательную программу "Особенности организации профессиональной деятельности работников образовательного учреждения, в условиях распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19", которая должна помочь педагогам старшего возраста быстрее освоиться в познании дистанционных технологий обучения.

"Пандемия сегодня всем диктует свои условия. Многое переносится в онлайн. Нужно быстро адаптироваться к изменениям. Иначе возможно эмоциональное выгорание людей, которые и так работают с большой нагрузкой. Задача специалистов – оперативно помочь нашим самым опытным учителям, воспитателям, методистам, другим работникам образовательной сферы", – аргументировал принятое решение петербургский глава Александр Беглов.

В обучении должны принять участие работники образовательных учреждений в возрасте старше 50 лет. Как отметили в Смольном, данная категория граждан оказалась наименее подготовленной к изменениям, продиктованным пандемией - а именно, переходу на дистант.

Обучаться горожане будут в "Политехническом колледже городского хозяйства". Слушателям курса поведают о том, как правильно организовывать рабочий процесс в условиях противоэпидемических мер.

Кроме учителей прослушать лекции смогут также старшие сотрудники административно-хозяйственных и финансово-экономических отделов.

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