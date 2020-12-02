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16:22

"Направил её на меня как оружие": Олег Соколов нашёл свидетеля, который докажет связь Понасенкова с Ещенко

фото ЗакС политика "Направил её на меня как оружие": Олег Соколов нашёл свидетеля, который докажет связь Понасенкова с Ещенко

Петербургский Октябрьский райсуд удовлетворил поданное арестованным историком Олегом Соколовым ходатайство о допросе некого таинственного свидетеля, который поведает такие подробности дела, которые "перевернут ваше [судьи] сознание и миллионов людей, которые смотрят за этим процессом".

О том, что подобный "роковой" персонаж существует, Соколов и его защитник узнали всего "пару дней назад".

"Он подтвердит, что [Евгений] Понасенков 7 ноября [за день до убийства Анастасии Ещенко - прим. ред.] в Москве встречался с Ещенко и направил её на меня как оружие. И этот свидетель подтвердит, что этот человек [Понасенков,] является главным организатором этой трагедии. Умоляю вас, ради правды и справедливости", - цитирует Znak.com просьбу Соколова.

Отметим, у бывшего доцента СПбГУ имеется публичный и уже довольно затяжной конфликт с Понасенковым.

"Я буду писать президенту нашей страны. Надо изобличить его [Понасенкова] и показать, что он сделал!" - декламировал в ходе заседания Соколов.

Судья прошение историка удовлетворила, отметив, что организовать допрос заявленного свидетеля можно будет только на следующем заседании.

Соколова, напомним, обвиняют в незаконном хранении оружия и убийстве своей сожительницы и некогда аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко. Мужчину задержали в ноябре 2019 года, когда он, будучи сильно нетрезвым, пытался утопить в Мойке пакет с частями человеческого тела и пистолетом. Останки тела Ещенко нашли у историка в квартире позднее: выяснилось, что он застрелил девушку после ссоры, а затем расчленил.

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