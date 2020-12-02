"Метрострой" начал проходку на последнем участке тоннеля от "Театральной" до "Спасской"

Метростроители приступили к финальной части работ на строящемся отрезке оранжевой линии, который соединит станции "Театральная" и "Спасская" - для этого специалисты проложат 800-метровый тоннель между двумя объектами, известил в эфире телеканала "Санкт-Петербург" руководитель монтажа подземных горнопроходческих машин и механизмов "Метростроя" Андрей Кореньков.

Благодаря тоннелепроходческому щиту "Петровна" уже установлены четыре первых кольца: недавно агрегат был модернизирован, поэтому теперь он может продвигаться на 10 колец вперёд, вместо 5-6 ранее. Каждое кольцо - один метр тоннеля.

Финиш работ по возведению тоннеля между станциями намечен на весну 2021 года.

"На смене восемь человек, обслуживающий персонал: машинист, гидравлики, электрики, машинист электровоза", - уточнил укомплектованность состава Кореньков.

Добавим также, параллельно метростроевцы ведут работы в тоннеле между "Театральной" и островным "Горным институтом".