Беглов: Койки и врачи - не бесконечны. Если нагрузка будет увеличиваться, будем ужесточать меры

Петербургский градоначальник Александр Беглов заявил, что власти ещё более ужесточат "антивирусные" ограничения в городе, если ситуация с распространением коронавируса не стабилизируется.

"Эпидемия - наша общая ответственность и наша общая забота. Если мы будем соблюдать правила, мы сможем жить в этих условиях, да, может быть, менее комфортно, но всё-таки будут продолжать работать и предприятия, и магазины, рестораны, музеи, выставочные комплексы, рестораны и многое-многое другое. Но ещё раз хочу обратить внимание, что койки и врачи - не бесконечны. Если нагрузка будет увеличиваться, мы будем ужесточать меры", - известил городской глава в эфире телеканала "Россия 24".

Ранее сегодня Беглов расширил действие 121-го постановления городского правительства, включив в него ряд изменений: в частности, без новогодних ёлок и утренников останутся дети, а несовершеннолетние до 16 - без концертов. Кроме того, с 30 декабря по 3 января закроются все петербургские рестораны и бары.

Наконец, с 30 декабря по 10 января будет запрещен доступ посетителей в Ленинградский зоопарк, музеи, театры, иные организации исполнительских искусств, на выставки и концерты, если они не были предусмотрено Роспотребнадзором после 2 декабря.

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