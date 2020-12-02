Мурашко представил в ООН "Спутник V": Более 100 тысяч граждан уже прошли вакцинацию

Руководитель российского Министерства здравоохранения выступил на специальной сессии Генеральной Ассамблеи ООН, где презентовал отечественную вакцину от COVID-19 "Спутник V" и рассказал о дальнейших планах по увеличение масштабов её производства, делится РИА "Новости".

"Более 100 тысяч граждан уже прошли вакцинацию. <...> Мы собираемся увеличить производство вакцины в России и по всему миру", - оповестил собравшихся на сессии Мурашко.

Министр отметил, что российский препарат уже прошёл испытания как на родине, так и в Белоруссии, Индии, ОАЭ и Венесуэле.

Ранее сегодня Владимир Путин поручил приступить к массовой вакцинации от коронавируса уже на грядущей неделе.

Напомним, в России на сегодняшний день зарегистрированы две вакцины от COVID-19: от центра имени Гамалеи ("Спутник V") и от центра "Вектор" ("ЭпиВакКорона"). Клинические испытания обеих до сих пор не завершены.