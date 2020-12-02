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20:15

Московские старшеклассники останутся на удалёнке до конца года

фото ЗакС политика Московские старшеклассники останутся на удалёнке до конца года

Московские школьники с 6 по 11 классы останутся в режиме дистанционного обучения до конца текущего года: соответствующий указ подписал столичный мэр Сергей Собянин.

Старшеклассники ушли на удалёнку ещё 19 октября. По мнению мэра, дистант зарекомендовал себя как "эффективное средство профилактики распространения коронавируса", так как учащиеся "меньше болеют сами и реже заражают своих пожилых родственников".

Днём ранее, напомним, все вузы Москвы и Петербурга полностью перешли на дистанционное обучение.

В столице только за последние сутки зарегистрировали 5 191 новых случаев заражения COVID-19. С начала эпидемии в городе выявлено свыше 617 тысяч заболевших.

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