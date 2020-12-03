В руки столичным силовикам попалась ещё одна участница Pussy Riot Флорес

Московская полиция задержала участницу Pussy Riot Риту Флорес, уведомила "МБХ медиа" её соратница Мария Алёхина.

Девушку забрали из отделения скорой помощи и доставили в ОВД "Китай-город": на неё составили протокол о повторном нарушении правил митинга (часть 8 статьи 20.2 КоАП) из-за акции против полицейского произвола, после чего оставили в учреждении на ночь до суда.

"ОВД-Инфо" сообщает, что заседание состоится сегодня в Тверском райсуде.

Накануне в отдел полиции также были доставлены сама Алёхина и активист Фархад Израфилли-Гильман.

28 ноября Алёхина, Флорес и Израфилли-Гильман провели в центре Москвы перфоманс "Осторожно, хрупкое!": юношу, облаченного в костюм бойца ОМОН, примотали скотчем к фонарному столбу у стен Государственного исторического музея. На девушках были русские народные платья и кокошники.