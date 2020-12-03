Новый рекорд: в РФ впервые с начала пандемии выявлено более 28 тысяч случаев COVID-19

В России побит очередной рекорд по суточному приросту заражённых COVID-19 граждан: впервые с начала пандемии зафиксировано 28 145 новых случаев инфицирования, уведомили в оперативном штабе. Соответственно, на сегодняшний день официально известно о 2 375 546 заболевших.

За минувшие 24 часа болезнь унесла жизни ещё 554 пациентов (накануне сообщалось о 589 погибших - также максимальный показатель с момента распространения COVID-19). Всего от инфекции скончались 41 607 человек.

Излечились при этом ещё 29 502 заражённых, за всё время выздоровел 1 859 851 россиянин.

Наибольшее количество инфицированных выявили в Москве — 6 866. Следом идут Петербург — 2 926, Московская область — 971, Нижегородская области — 447, Свердловская область — 389.