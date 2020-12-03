Жители 27 домов на проспекте Просвещения временно остались без отопления

Жители 27 домов на Проспекте просвещения как минимум до конца дня остались без тепла: о похолодании в квартирах сообщили "Фонтанке" обитатели домов № 28 и № 30. В ГУП "ТЭК СПб" в свою очередь оповестили, что горожане мёрзнут из-за плановых работ на теплоцентрали.

"Нет отопления при минусовой температуре на улице. Ремонт обещают закончить только завтра", - жалуются петербуржцы.

Теплоэнергетики пояснили, что отключили подачу воды из-за обнаружения ненадежного участка трубы метрового диаметра. Пока он диагностируется, 27 домов будут стоять "охлаждёнными". В ГУП намерены решить проблему до конца текущего дня.

Представитель предприятия в разговоре с изданием подчеркнул, что данная теплосеть имеет стратегическое значение для Выборгского района, так как от неё зависит подача тепла в Парнас, в котором подключены 903 дома.