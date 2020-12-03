В Госдуме предлагают ввести уголовную ответственность за продажу "веселящего газа"

Думские депутаты предлагают законодательно запретить продажу закиси азота ("веселящего газа"), приняв соответствующую поправку в Уголовный кодекс. Комитет по развитию гражданского общества нижней палаты парламента своё одобрение инициативе уже дал. В Минздраве, в свою очередь, полагают, что вдыхание обозначенного химического соединения может привести к "необратимым последствиям" организма, хотя продавцы убеждают в его безвредности.

"Наш комитет поддержал принятие законопроекта. Когда он будет принят, правительство должно будет включить закись азота в список сильнодействующих и ядовитых веществ и тем самым распространить действие статьи 234 УК РФ на незаконный оборот закиси азота", - приводит "Парламентская газета" слова председателя комитета по развитию гражданского общества Сергея Гаврилова.

Над федеральным законопроектом, внесённым в Госдуму ещё в 2018 году, работают уже несколько лет. В Петербурге же парламентарии уже запретили продавать "веселящий газ" несовершеннолетним.