Муниципал
18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Муниципал

12:40

Муниципалы из 20 регионов России запланировали Земский съезд

фото ЗакС политика Муниципалы из 20 регионов России запланировали Земский съезд

Оппозиционные мундепы из нескольких городов России выступили с инициативой провести Земский съезд, сообщила в Facebook депутат Тимирязевского района Москвы Юлия Галямина.

Она уточнила, что инициативу уже поддержали народные представители из 20 регионов и призвала присоединяться других муниципалов.

"Современное земство  — это одна из немногих реальных политических сил. Это политики, которые имеют опыт управления и прямую связь с избирателями. Нас много. И мы должны взять на себя ответственность за будущее России", - написала Галямина.

Целью съезда станет объединение усилий "по продвижению идеи местного самоуправления, справедливого распределения бюджетов и улучшения системы политического представительства перед выборами в Госдуму".

Дата мероприятия пока не сообщается. В инициативную группу по его организации помимо самой Галяминой вошли еще 15 человек. В их числе трое петербуржцев: заместитель главы МО "Ульянка" Павел Кондрашов, замглавы МО "Васильевский" Алексей Касаткин и Светлана Уткина, на днях лишенная полномочий депутата МО "Финляндский округ".

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Упоминаемые персоны
Упоминаемые муниципальные округа, рейтинг в этом материале
Упоминаемые муниципальные депутаты, рейтинг в этом материале

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
15:36 Коронавирус обнаружился у мэра Великого Новгорода

15:15 Елин допустил смягчение коронавирусных ограничений после Рождества

14:49 Главным внештатным эпидемиологом комздрава стала Мария Дарьина

14:42 Муниципал: Депутата из Петергофа обвинили в попытке срыва принятия бюджета с помощью сирены и песни "Скатерть-самобраночка"

14:25 "Нам не стыдно посмотреть на то, что сделано": Чубайс попрощался с "Роснано"

13:55 Правозащитники требуют возбудить уголовное дело на научрука Путина Владимира Литвиненко

13:22 Собянин: Записаться на вакцинацию от COVID-19 в Москве можно будет с 4 декабря

13:07 Прокуроры нагрянули с проверкой в столичный офис "Мемориала"

12:40 Муниципал: Муниципалы из 20 регионов России запланировали Земский съезд

12:37 В Госдуме предлагают ввести уголовную ответственность за продажу "веселящего газа"

12:15 Петербургские концерты "Крематория", "Ундервуда" и "Мельницы" не согласовал Роспотребнадзор

12:13 Жители 27 домов на проспекте Просвещения временно остались без отопления

11:55 Муниципал: Совет уходящих муниципальных образований

11:38 "Вдруг повезёт!": Бизнес предложил решить "ковидные" проблемы Петербурга его затоплением

11:10 Новый рекорд: в РФ впервые с начала пандемии выявлено более 28 тысяч случаев COVID-19

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru