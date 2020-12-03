Муниципалы из 20 регионов России запланировали Земский съезд

Оппозиционные мундепы из нескольких городов России выступили с инициативой провести Земский съезд, сообщила в Facebook депутат Тимирязевского района Москвы Юлия Галямина.

Она уточнила, что инициативу уже поддержали народные представители из 20 регионов и призвала присоединяться других муниципалов.

"Современное земство — это одна из немногих реальных политических сил. Это политики, которые имеют опыт управления и прямую связь с избирателями. Нас много. И мы должны взять на себя ответственность за будущее России", - написала Галямина.

Целью съезда станет объединение усилий "по продвижению идеи местного самоуправления, справедливого распределения бюджетов и улучшения системы политического представительства перед выборами в Госдуму".

Дата мероприятия пока не сообщается. В инициативную группу по его организации помимо самой Галяминой вошли еще 15 человек. В их числе трое петербуржцев: заместитель главы МО "Ульянка" Павел Кондрашов, замглавы МО "Васильевский" Алексей Касаткин и Светлана Уткина, на днях лишенная полномочий депутата МО "Финляндский округ".