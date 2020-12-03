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13:07

Прокуроры нагрянули с проверкой в столичный офис "Мемориала"

фото ЗакС политика Прокуроры нагрянули с проверкой в столичный офис "Мемориала"

В московский офис правозащитного центра "Мемориал" приехали с проверкой представители прокуратуры, известили общественники в своих соцсетях. Надзорное ведомство будет изучать документы ПЦ вплоть до 29 декабря. Согласно предъявленному постановлению, центр проверят на "исполнение требований законодательства, регламентирующего деятельность некоммерческих организаций".

Юрист "Мемориала" Татьяна Глушкова отметила, что "основания [в постановлении] указаны формально, понять их нельзя".

"Мы добивались в Конституционном суде, чтобы основания проверки указывались. В 2015 году КС поддержал нас, но фактически это не исполняется", - сетует Глушкова.

В проверке задействованы шесть правоохранителей, среди которых - старший прокурор отдела по надзору за исполнением законов о федеральной безопасности, межнациональных отношениях и противодействии экстремизму

Министерство юстиции включило "Мемориал" в перечень НКО "иностранных агентов" в 2014 году. ПЦ данное решение в 2018 году обжаловал в ЕСПЧ. С момента попадания в реестр организацию систематически штрафуют за отсутствие маркировки "иноагента" в соцсетях. На сегодняшний день сумма санкций превышает 5 млн рублей.

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