Собянин: Записаться на вакцинацию от COVID-19 в Москве можно будет с 4 декабря

Столичный мэр Сергей Собянин известил о начале работы прививочных пунктов в Москве, в которых можно будет пройти вакцинацию от коронавируса, информирует ТАСС.

По словам управленца, записаться на процедуру можно будет уже с 4 декабря. Первыми препараты получат врачи, учителя и соцработники.

"По согласованию с правительством России, с целью обкатки огромного механизма массовой вакцинации мы открываем электронную запись на прививку для работников образования, здравоохранения всех форм собственности, а также для работников городских социальных служб, начиная с 4 декабря 2020 года", - говорится в сообщении пресс-службы мэра.

Накануне, напомним, Владимир Путин поручил приступить к массовой вакцинации россиян от инфекции уже на грядущей неделе.

В России на сегодняшний день зарегистрированы две вакцины от COVID-19: от центра имени Гамалеи ("Спутник V") и от центра "Вектор" ("ЭпиВакКорона"). Клинические испытания обеих до сих пор не завершены.