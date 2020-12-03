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13:55

Правозащитники требуют возбудить уголовное дело на научрука Путина Владимира Литвиненко

фото ЗакС политика Правозащитники требуют возбудить уголовное дело на научрука Путина Владимира Литвиненко

Руководитель правозащитной организации "Гражданский щит" Антон Матий обратился в Генеральную прокуратуру с требованием привлечь к уголовной ответственности ректора Петербургского горного университета Владимира Литвиненко, который, считает он, пренебрёг приказом Минобрнауки и длительное время не переводил вуз на дистанционное обучение.

"После ряда публикаций в СМИ можно сделать вывод, что руководство университета, в том числе в лице его ректора, нарушает права и законные интересы студентов, а также преподавателей, поскольку игнорирование санитарных норм и правил привело к массовому заболеванию людей", - поделился соображениями Матий в разговоре с "МБХ медиа".

Кроме Генпрокуратуры, жалобы на Литвиненко отправлены в СК, МВД, Управление президента по работе с обращениями граждан и организаций, а также в Общественную палату.

Горный университет был единственным вузом Северной столицы, не желавшим переводить учащихся на дистант. В то же время студенты жаловались на сложную эпидемиологическую обстановку внутри учебного заведения и сообщали о давлении руководства в отношении тех, кто намеревался, написав заявление, заниматься удалённо.

Накануне стало известно, что Горный всё же закроется вслед за остальными вузами города. Отказ от дистанта в университете мотивировали тем, что будущие инженеры должны получать практические знания, а в условиях удалёнки это сделать невозможно.

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