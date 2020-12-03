Елин допустил смягчение коронавирусных ограничений после Рождества

В петербургском правительстве не собираются налагать на горожан новых ограничений в период январских праздников, пишет "Фонтанка" со ссылкой на вице-губернатора Евгения Елина. Причем на эту позицию не повлияет дальнейшая отрицательная эпидемиологическая динамика. Нерабочий новогодний период, по мысли чиновника, оказался удобным временем для эксперимента в виде принятых накануне ограничительных мер, и этого времени должно хватить для понимания дальнейших действий.

"Хотим воспользоваться ситуацией, которую рабочий график дает, у нас есть возможность на 10 дней создать паузу, чтобы то равновесие, плато [закрепилось], и не пошли в рост заболеваний. Если удастся риск снять, то эти ограничения снимем", - рассказал Елин.

Накануне, 2 декабря, губернатор Александр Беглов подписал новый пакет ограничительных мер: с 30 декабря по 3 января включительно кафе и бары будут полностью закрыты, а с 4 по 10 января будут работать только до 19 часов. На весь нерабочий период (30 декабря - 10 января) посетителям будут недоступны культурные учреждения: музеи, театры, концертные площадки.

Напомним, что из-за пандемии в городе в новогоднюю ночь не будет привычных торжеств и даже не будет работать метро. В Смольном также просят российских туристов не посещать Петербург на новогодних каникулах.

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