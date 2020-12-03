Перенесший COVID-19 Милонов призывает всех привиться

Петербургский депутат из Госдумы Виталий Милонов, на текущей неделе сообщивший о своем излечении от коронавируса, заявил, что будет, несмотря на приобретенные антитела, ходить в маске и на всякий случай от инфекции. Воспользоваться вакциной он призывает и остальных соотечественников.

"Даже если она в половине случаев срабатывает, надо прививаться. <...> Иметь меньший шанс заболеть — это уже стоит того, чтобы защитить свой организм посредством вакцинирования. <...> Потому что эта болезнь проходит каждый раз по-своему", - гласят его доводы.

Милонов также признался, что очень жалеет о несделанной своевременно прививке. Перенесенный опыт дал ему понять, что у коронавируса отсутствует штатное течение болезни как таковое.

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