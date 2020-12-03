Петербургские врачи заметили, что с осени дети стали дольше "носить" в себе COVID-19

Второй всплеск заболеваемости COVID-19 в России, пришедшийся на осень, привел к новому явлению: дети, подхватывающие коронавирус, остаются зараженными дольше обычного. Такое наблюдение сделала заведующая детским инфекционным отделением СПбГПМУ Светлана Баннова, которую цитирует "Интерфакс".

"Заболевание также протекает бессимптомно, мы не видим характерных проявлений вируса, но лабораторно нам приходит подтверждение, что дети продолжают выделять вирус – по три-четыре недели", - рассказала женщина.

Для специалиста это "очень-очень долго", поскольку все это время контактировать с детьми опасно.

Отметим, что петербуржцы вскоре смогут получить вакцину от инфекции в пяти прививочных пунктах, поскольку накануне, 2 декабря, Владимир Путин поручил приступить к массовой вакцинации россиян.