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Муниципал

19:20

Скончался журналист и бывший депутат Финляндского округа Захарцев

фото ЗакС политика Скончался журналист и бывший депутат Финляндского округа Захарцев

В четверг, 3 декабря, на 54-м году ушел из жизни петербургский журналист Алексей Захарцев, передает "Лениздат". 

К скоропостижной смерти привело осложнение после заражения коронавирусом. В последние дни Захарцев находился в больнице, врачи отмечали положительную динамику. Еще 2 декабря журналист был активен в социальных сетях. 

Захарцев известен своей работой на радиостанциях "Маяк" и "Радио Балтика". Также он был собственным корреспондентом интернет-газеты "Файл.ру". В последнее время занимал должность заместителя главного редактора журнала "Защита и безопасность". 

В 2014-2019 годах Захарцев был депутатом пятого созыва муниципального совета Финляндского округа. В сентябре 2019 года пытался переизбраться в шестой созыв, но проиграл выборы.

Сергей Еремеев

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