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20:10

Более двухсот петербургских врачей испытали на себе вакцину "Спутник V"

фото ЗакС политика Более двухсот петербургских врачей испытали на себе вакцину "Спутник V"

Прививку вакциной от коронавируса отечественного производства "Спутник V" получили 217 медицинских сотрудников, работающих в Петербурге, сообщила пресс-служба Смольного. Причем 62 из них прошли оба необходимых этапа процедуры.

"Вакцинация проходит без осложнений, все медики чувствуют себя хорошо, работают, за их состоянием постоянно наблюдают коллеги", - рассказал губернатор Александр Беглов.

На сегодняшний день Петербург принял 2042 дозы вакцины, тогда как всего город запросил у Минздрава 4667 доз.

В ноябре профильный вице-губернатор Олег Эргашев заявлял о планах города привить отечественной вакциной от коронавируса абсолютно всех медицинских сотрудников. Рядовые петербуржцы вскоре смогут получить вакцину от инфекции в пяти прививочных пунктах, поскольку накануне, 2 декабря, Владимир Путин поручил приступить к массовой вакцинации россиян.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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