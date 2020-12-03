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20:17

В Смольном будут читать "Деловой Петербург", "Коммерсант" и "Новую газету"

фото ЗакС политика В Смольном будут читать "Деловой Петербург", "Коммерсант" и "Новую газету"

Администрация губернатора Петербурга объявила электронный аукцион на поставку периодических печатных изданий в 2021 году: с 11 января по 30 сентября. Максимальная цена закупки составляет 1,08 млн рублей. 

На эти деньги администрация хочет получать 43 издания. Среди них как городские издания ("Новая газета в Санкт-Петербурге", "МК в Питере" и другие), так и федеральные ("Известия", "Эксперт" и другие). Хотят получать в администрации губернатора и журналы. Например, "Военные комиссариаты России", "Иностранная литература", "Наука и жизнь", "Справочник кадровика".

В основном каждое издание требуется в единственном экземпляре, но по некоторым СМИ количество комплектов больше. В частности, "Деловой Петербург" нужен в 18 комплектах, "Санкт-Петербургские ведомости" - 14, "Российская газета" - 12, "Коммерсант" -  11. 

На 2019 год городская администрация также заказывала периодические издания. Тогда максимальная цена закупки составила 1,2 млн рублей, а контракт был заключен на 798,5 тысяч рублей. 

 

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