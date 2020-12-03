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20:31

Депутату Боярскому стыдно за чиновников, не готовых поддержать бизнес в пандемию

фото ЗакС политика Депутату Боярскому стыдно за чиновников, не готовых поддержать бизнес в пандемию

Депутат Государственной Думы из Петербурга Сергей Боярский выразил на своей странице в Instagram скепсис относительно "новогодних" коронавирусных мер, полагая, что они способны навредить бизнесу: "одно лечим, другое калечим". Тем временем, о поддержке последнего задумываются далеко не все, отметил он в видеообращении.

"Когда я слышу на вопрос: "А будут ли предусмотрены меры поддержки малого бизнеса?" — ответ: "Есть ещё 365 дней, на каждый чих не наздравствуешься" — это цитата — мне становится стыдно", - произнес законотворец, имея в виду выступление вице-губернатора Евгения Елина.

Вместе с тем он преподносит ситуацию таким образом, что губернатор Александр Беглов в неудачных решениях не виноват.

"Мои слова поддержки Губернатору, не просто ему сейчас. Как говорится "с такими друзьями и врагов не надо"", - написал единоросс рядом с опубликованным видеообращением.

Так или иначе, от петербургского чиновничества Боярскому не хватает разъяснений применительно к новым ограничениям, принятым накануне.

Ранее за бизнес вступился музыкант и политик Сергей Шнуров, который хочет, чтобы предприятиям общепита вместо полного запрета на работу в период с 30 декабря до 3 января дали открыться с  заполняемостью 50%.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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