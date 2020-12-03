Союз журналистов Петербурга призвал ГД не принимать новые законы, ограничивающие работу СМИ

Законопроекты, касающиеся работы журналистов и ограничивающие ее, которые в настоящее время рассматриваются на заседаниях Государственной думы, встретили осуждение у руководства Союза журналистов Петербурга и Ленобласти. В частности, имеются в виду законопроект, по которому медиаработникам требуется аккредитовываться на любую публичную акцию и иметь при себе отличительные знаки, а также введение для СМИ штрафов за упоминание НКО, признанных иноагентами, без соответствующей пометки. Кроме того, члены союза против наделения силовиков дополнительными полномочиями по блокировке тех или иных информационных сайтов.

"Мы считаем, что принятие данных законопроектов ещё больше затруднит профессиональную деятельность журналистов и создаст дополнительные помехи для своевременного, полного и разностороннего информирования общества о значимых фактах, тенденциях и событиях; будет способствовать ограничению конституционных прав граждан и усилению цензуры", - гласит текст заявления.

По выражению авторов документа, перечисленные законодательные инициативы - "заведомо вредные". "Подписанты" призывают депутатов заблокировать их прохождение.