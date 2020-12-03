Шендерович объяснил появившееся у него желание получить израильское гражданство

Публицист Виктор Шендерович, ранее объявивший в социальных сетях об оформлении израильского гражданства, развернуто объяснил, что повлияло на этот его гражданский шаг. Помимо культурных предпосылок, сыграли важную роль его "взаимно отвратительные" отношения с российским государством, которые, по его наблюдению, со временем становятся только хуже. Государство, полагает политический обозреватель, унижает его и "в грош не ставит", тогда как он считает, что российские реалии не регулируются законами в привычном понимании этого слова.

"Государство - оно должно быть моим, в том смысле, в котором французское государство принадлежит французам. Они каким-то образом имеют возможность реагировать на то, что происходит. В нашем случае разрыв с российским государством совершенно очевиден. Всякий раз, когда мне нужно что-нибудь получить от государства, медицинскую помощь, защиту моих прав, получить от государства, я утыкаюсь в абсолютную некомпетентность и хамство", - произнес он в интервью "Эху Москвы".

По словам Шендеровича, последней каплей для него стали поправки в Конституцию, "принятые на пеньках", в результате которых "мы живем просто в стране, руководимой по понятиям, в такой большой малине". В будущем публицист хотел бы больше налогов отдавать в бюджет Израиля, а не России, поскольку считает, что в таком случае они пойдут на более полезные дела и у него будет шанс в дальнейшем спросить с государства. Отчисления в российскую казну, в свою очередь, он в принципе отказывается воспринимать как налоги.

"В России это выглядит так: меня просто дерут то, берут то, что берут. Больше-меньше – другой вопрос. А потом захлопывают дверь, уходят там делить у себя. И говорят мне "не твое дело". И даже депутаты не могут посмотреть военные расходы, огромную часть бюджета", - заключил Шендерович.