18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

3 декабря, 22:34

Шендерович объяснил появившееся у него желание получить израильское гражданство

фото ЗакС политика Шендерович объяснил появившееся у него желание получить израильское гражданство

Публицист Виктор Шендерович, ранее объявивший в социальных сетях об оформлении израильского гражданства, развернуто объяснил, что повлияло на этот его гражданский шаг. Помимо культурных предпосылок, сыграли важную роль его "взаимно отвратительные" отношения с российским государством, которые, по его наблюдению, со временем становятся только хуже. Государство, полагает политический обозреватель, унижает его и "в грош не ставит", тогда как он считает, что российские реалии не регулируются законами в привычном понимании этого слова.

"Государство - оно должно быть моим, в том смысле, в котором французское государство принадлежит французам. Они каким-то образом имеют возможность реагировать на то, что происходит. В нашем случае разрыв с российским государством совершенно очевиден. Всякий раз, когда мне нужно что-нибудь получить от государства, медицинскую помощь, защиту моих прав, получить от государства, я утыкаюсь в абсолютную некомпетентность и хамство", - произнес он в интервью "Эху Москвы".

По словам Шендеровича, последней каплей для него стали поправки в Конституцию, "принятые на пеньках", в результате которых "мы живем просто в стране, руководимой по понятиям, в такой большой малине". В будущем публицист хотел бы больше налогов отдавать в бюджет Израиля, а не России, поскольку считает, что в таком случае они пойдут на более полезные дела и у него будет шанс в дальнейшем спросить с государства. Отчисления в российскую казну, в свою очередь, он в принципе отказывается воспринимать как налоги.

"В России это выглядит так: меня просто дерут то, берут то, что берут. Больше-меньше – другой вопрос. А потом захлопывают дверь, уходят там делить у себя. И говорят мне "не твое дело". И даже депутаты не могут посмотреть военные расходы, огромную часть бюджета", - заключил Шендерович.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
22:35 Беглов возмутился провокацией против Четырбока и поздравил его с Днем юриста

22:34 Шендерович объяснил появившееся у него желание получить израильское гражданство

20:48 Союз журналистов Петербурга призвал ГД не принимать новые законы, ограничивающие работу СМИ

20:31 Депутату Боярскому стыдно за чиновников, не готовых поддержать бизнес в пандемию

20:17 В Смольном будут читать "Деловой Петербург", "Коммерсант" и "Новую газету"

20:10 Более двухсот петербургских врачей испытали на себе вакцину "Спутник V"

19:46 Шнуров просит дать работать ресторанам с 50-процентной заполняемостью в новогодние праздники

19:39 Муниципал: Местную жительницу выставили с заседания МО "Семеновский" по бюджету

19:20 Муниципал: Скончался журналист и бывший депутат Финляндского округа Захарцев

19:15 Столичный суд арестовал мужчину по делу о государственной измене

18:45 Минюст хочет избавить города от СИЗО и колоний

18:38 Муниципал: У Гостиного двора прошли пикеты против лишения мандатов оппозиционных депутатов

18:18 Богадельню у Волковского кладбища надстраивают мансардой

17:58 Суд разрешил клубу "Космонавт" продолжить работу

17:27 "Коммунисты России" просят Путина о высшей мере наказания для доцента Соколова

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru