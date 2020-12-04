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9:28

Свыше тысячи безмасочников поймали в Петербурге с начала действия "антивирусных" мер

фото ЗакС политика Свыше тысячи безмасочников поймали в Петербурге с начала действия "антивирусных" мер

С момента ввода общегородского предписания носить маску в общественном транспорте правоохранители поймали более тысячи петербуржцев, пренебрегавших установленными правилами, оповестили в Смольном.

За последние сутки в наземном транспорте поймали 12 антимасочников, в вестибюле метро - двоих, на платформах - семерых. Всего же с начала пандемии "надзиратели" изловили 1028 горожан без СИЗ.

Согласно предоставленной оперативным штабом информации, в Петербурге с момента появления COVID-19 инфекцию подхватили почти 137 тысяч местных жителей, скончались 5668 граждан, излечились более 78 тысяч.

Добавим также, несколько дней назад губернатор Александр Беглов расширил действие 121-го постановления городского правительства, включив в него ряд изменений: в частности, без новогодних ёлок и утренников останутся дети, а несовершеннолетние до 16 – без концертов. Кроме того, с 30 декабря по 3 января закроются все петербургские рестораны и бары.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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