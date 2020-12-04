Новым главой Курортного района стал Александр Забайкин

Петербургский градоначальник Александр Беглов назначил Александра Забайкина руководителем Курортного района, оповестили в Смольном.

В 2018 году Забайкин работал в должности зампреда комитета по делам ЗАГС, позднее стал и.о. главы ведомства. В сентябре получил пост замначальника аппарата губернатора Петербурга.

Напомним, место главы Курортного района стало вакантным после того, как его предыдущая руководительница Наталья Чечина стала председателем Горизбиркома.

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