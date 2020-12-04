Коронавирус обнаружили у более 27 тысяч россиян, из которых 3694 - петербуржцы

Оперативный штаб предоставил обновлённую суточную статистику по приросту новых заражений коронавирусом: так, за минувшие 24 часа инфекция подтвердилась у 27 403 россиян. Днём ранее показатели были выше - COVID-19 выявили у более 28 тысяч человек, что стало максимумом с начала пандемии.

Соответственно, на сегодняшний день известно о 2 402 949 заболевших с момента распространения инфекции.

За сутки ковид унёс жизни ещё 569 пациентов, всего скончались 42 176 граждан.

Выздоровели при этом 28 901 заразившихся, а общее число излечившихся достигло отметки 1 888 752.

Наибольшее количество новых случаев зафиксировано в Москве — 6 868, Петербурге — 3 694, Московской области — 1223, Нижегородской области — 496, в Карелии — 470.