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11:59

Росгвардия получила "Премию рунета" за лучшее патриотическое шоу на YouTube

фото ЗакС политика Росгвардия получила "Премию рунета" за лучшее патриотическое шоу на YouTube

Руководимая генералом Виктором Золотовым Росгвардия стала лауреатом "Премии рунета", которую ежегодно вручает НКО Российская ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК) при финансовой бюджетной поддержке, делится TJ.

Награду нацгвардии вручили в категории "Государство и общество" за проект "Проверка на прочность", транслируемый на YouTube-канале с 62 тысячами подписчиков.

Суть шоу заключается в том, что различные медийные личности примеряют на себя личину военных, выполняя различные задания под руководством инструкторов.

Цель проекта, как её обозначили сами организаторы, - "военно-патриотическое воспитание молодежи".

Видео начали публиковаться на канале 1 октября: на сегодняшний день из шести выпусков самым популярным является ролик с актёром Иваном Охлобыстиным, который набрал около 28 тысяч просмотров.

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