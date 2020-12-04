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12:59

Первым замглавы Госстройнадзора Петербурга стал Александр Демидов

фото ЗакС политика Первым замглавы Госстройнадзора Петербурга стал Александр Демидов

С сегодняшнего дня у начальника Госстройнадзора Петербурга появился новый первый заместитель - Александр Демидов, извещает пресс-служба Смольного. Глава ведомства Владимир Болдырев уже представил своего помощника коллективу.

В обязанности Демидова будут входить вопросы цифровизации деятельности Госстройнадзора и внедрение информационных систем в общее цифровое пространство строительной отрасли.

Отмечается, что на новом посту чиновнику необходимо будет создать условия, при которых горожане, используя имеющиеся электронные сервисы, смогли бы получить информацию о проверочных мероприятиях, проводимых ведомством и его структурами. 

До того, как получить обозначенную должность, Демидов трудился в статусе директора научно-технического центра - начальника Департамента информационных технологий ФГУП "Главный радиочастотный центр".

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