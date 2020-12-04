Верховный суд Нидерландов отклонил прошение РФ о приостановке выплат экс-акционерам ЮКОСа

Верховный суд Нидерландов отказался удовлетворять ходатайство России о приостановке исполнения решений по искам бывших акционеров ЮКОСа: соответствующее решение размещено на сайте инстанции. Речь идёт о выплатах свыше 50 млрд долларов.

"В деле между Российской Федерацией и тремя бывшими акционерами нефтяной компании ЮКОС Верховный суд сегодня отклонил ходатайство Российской Федерации о приостановке исполнения арбитражных решений, вынесенных в 2014 году. Эти решения обязали Российскую Федерацию выплатить около $50 млрд компенсации за неспособность защитить интересы акционеров", - говорится в сообщении Верховного суда.

Суд оценил, насколько будут затронуты интересы обеих сторон процесса в случае "заморозки" исполнения решений, и пришёл к выводу, что оснований для удовлетворения просьбы РФ нет.

"Бывшие акционеры ЮКОСа могут продолжать добиваться выполнения арбитражных решений в ожидании окончательного решения по делу", - резюмировали в инстанции.

Напомним, ещё в феврале апелляционный суд Гааги обязал РФ выплатить экс-акционерам компании 57 млрд рублей. Эту сумму в 2014 году присудил Третейский суд в Гааге. Владельцы ценных бумаг заявляли, что российские власти намеренно обанкротили компанию и её бенефициаров, преследуя цель захватить активы предпринимателей.

В начале судебных разбирательств экс-акционеры ЮКОСа обращались с исками к властям России, требуя возместить их убытки за незаконную, по их мнению, экспроприацию компании. Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) также обязал РФ выплатить им 1,86 млрд евро, однако в 2017 году Конституционный суд постановил, что государство может не выплачивать компенсацию, установленную Страсбургским судом.