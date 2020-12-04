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14:05

Федеральное бюро "Яблока" приостановило полномочия руководства петербургского отделения

фото ЗакС политика Федеральное бюро "Яблока" приостановило полномочия руководства петербургского отделения

Полномочия руководящих органов "Яблока" в Петербурге будут приостановлены на время перерегистрации членов регионального отделения, сообщили 4 декабря в пресс-службе партии.

Перерегистрацию решило провести федеральное бюро. В решении отмечается, что "в региональном отделении в обсуждении внутрипартийных вопросов принимают участие не члены партии, в том числе люди, ранее исключенные из "Яблока" за нанесение политического ущерба".

Также утверждается, что в открытом доступе публикуются материалы закрытых заседаний руководящих органов петербургского "Яблока", а члены отделения вопреки решению руководства формируют рабочие группы. 

"По этим причинам Бюро решило провести проверку численности регионального отделения фактическому состоянию. Для этого центральный аппарат проведет перерегистрацию членов. Это обычная уставная процедура для разрешение проблемных ситуаций в региональных отделениях партии", - говорится в партийном пресс-релизе.

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