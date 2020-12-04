Супруга Пескова получила от Минкульта 30 млн рублей на новогодние ледовые шоу

Министерство культуры выделило 30 млн рублей на постановку новогодних ледовых шоу "Руслан и Людмила" и "Спящая красавица" супруге путинского пресс-секретаря Дмитрия Пескова, олимпийской чемпионке по фигурному катанию Татьяне Навке, информирует Sports.ru.

Средства на мероприятия будут переведены через ассоциацию музыкантов "Академия народной музыки". Как указано в сопроводительной документации, бюджетные деньги предоставляются "на реализацию творческих проектов в сфере музыкального, театрального, изобразительного искусства и народного творчества".

Обозначенные шоу будут проведены в Москве с 26 декабря по 7 января.

Отметим, Навка в 2019 году стала самой богатой - среди жён кремлевских чиновников - дамой. Её доход составил 236 млн рублей.