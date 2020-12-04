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14:57

Супруга Пескова получила от Минкульта 30 млн рублей на новогодние ледовые шоу

фото ЗакС политика Супруга Пескова получила от Минкульта 30 млн рублей на новогодние ледовые шоу

Министерство культуры выделило 30 млн рублей на постановку новогодних ледовых шоу "Руслан и Людмила" и "Спящая красавица" супруге путинского пресс-секретаря Дмитрия Пескова, олимпийской чемпионке по фигурному катанию Татьяне Навке, информирует Sports.ru.

Средства на мероприятия будут переведены через ассоциацию музыкантов "Академия народной музыки". Как указано в сопроводительной документации, бюджетные деньги предоставляются "на реализацию творческих проектов в сфере музыкального, театрального, изобразительного искусства и народного творчества".

Обозначенные шоу будут проведены в Москве с 26 декабря по 7 января.

Отметим, Навка в 2019 году стала самой богатой - среди жён кремлевских чиновников - дамой. Её доход составил 236 млн рублей.

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