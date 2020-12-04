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16:15

Милов об исключении петербургских мундепов из советов: Это всё про деньги

фото ЗакС политика Милов об исключении петербургских мундепов из советов: Это всё про деньги

Политик Владимир Милов прокомментировал петербургский сюжет с лишением муниципальных депутатов мандатов из-за нарушений в декларациях. Начавшаяся практика, по его мнению, является возмутительной, а первопричина исключения неугодных оппозиционеров из советов, уверен Милов, прежде всего связана с материальной стороной вопроса.

"Они понимают, что проиграли, по ряду округов избрали независимых муниципальных депутатов, и это такая заноза в боку, они мешают им воровать. Вот они и начали кампанию по зачистке. Это всё про деньги", - в эфире YouTube-канала "Навальный LIVE".

В происходящем, по мнению "навальниста", более всего следует винить губернатора Александра Беглова, административные таланты которого которого Милов оценивает весьма скромно.

"Беглов с Дегтяревым, на мой взгляд, главные претенденты на премию Дарвина среди российских губернаторов: кто больше идиотизма проявит в попытке управлять своим регионом", - рассудил политик.

Тенденцию Милов видит опасной, поскольку у исполнительной власти, которая ее инициировала, будет велик соблазн распространить ее и на другие регионы.

Напомним, что по одной и той же схеме мест в советах за последние две недели лишились Светлана Уткина (Финляндский округ), Анна Каруличева (Нарвский округ) и Вера Морозова (МО "Малая Охта"). 


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