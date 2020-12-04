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18:22

Случившийся на приеме сердечный приступ унес жизнь сенатора Александра Михайлова

фото ЗакС политика Случившийся на приеме сердечный приступ унес жизнь сенатора Александра Михайлова

В возрасте 69 лет не стало члена Совета Федерации Александра Михайлова, передает РИА "Новости". Несчастье настигло политика во время приема граждан, когда с ним случился сердечный приступ, рассказал коллега Михайлова по законодательному органу Вячеслав Тимченко.

"Нет, это не коронавирус. <...> Скорая помощь приехала, но, к сожалению, позже он скончался", - приводятся слова Тимченко.

В прошлом сенатор был губернатором-долгожителем: Курскую область он возглавлял с 2000 по 2018 годы. Примечательно, что за годы, проведенные во главе региона, Михайлов успел перейти из КПРФ в "Единую Россию".

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