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12:35

"Отель Введенский" купил за миллиард историческое здание на набережной канала Грибоедова

фото ЗакС политика "Отель Введенский" купил за миллиард историческое здание на набережной канала Грибоедова

Российский аукционный дом завершил длившиеся свыше девяти часов торги по продаже исторического здания на набережной канала Грибоедова, 24 - прямо напротив Казанского собора. Победитель конкурса - АО "СЗ "Отель Введенский" - собирается разместить в доме гостиницу.

Компания приобрела здание за 1,151 млрд рублей. Начальная цена лота составляла 850 млн рублей.

Поскольку объект входит в границы зон охраны памятников, любые как внешние, так и внутренние работы должны быть обязательно согласованы с властями города на Неве.

На торги здание выставила "дочка" РЖД - АО "Федеральная пассажирская компания".

Фото: Google Maps

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