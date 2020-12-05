"Отель Введенский" купил за миллиард историческое здание на набережной канала Грибоедова

Российский аукционный дом завершил длившиеся свыше девяти часов торги по продаже исторического здания на набережной канала Грибоедова, 24 - прямо напротив Казанского собора. Победитель конкурса - АО "СЗ "Отель Введенский" - собирается разместить в доме гостиницу.

Компания приобрела здание за 1,151 млрд рублей. Начальная цена лота составляла 850 млн рублей.

Поскольку объект входит в границы зон охраны памятников, любые как внешние, так и внутренние работы должны быть обязательно согласованы с властями города на Неве.

На торги здание выставила "дочка" РЖД - АО "Федеральная пассажирская компания".

Фото: Google Maps