Путин объявил о планах по расширению России

Российский глава Владимир Путин сообщил, что в ближайшие годы Россия всенепременно пополнится новыми территориями, делится РБК.

По его словам, происходить это будет за счёт освоения Арктики и Севера.

"В следующие десятилетия Россия будет прирастать, конечно, Арктикой и Северными территориями, это совершенно очевидные вещи", - оповестил президент участников онлайн-встречи "Доброволец России".

Данные территории, подчеркнул президент, интересны России, поскольку ощутимая её часть расположена в северных широтах.

Добавим также, что к 2026 году Арктику должны связать с "большой Землей" высокоскоростным интернетом: предполагается, что на эти цели уйдёт не менее 65 млрд бюджетных рублей.