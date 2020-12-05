18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

17:55

Путин объявил о планах по расширению России

фото ЗакС политика Путин объявил о планах по расширению России

Российский глава Владимир Путин сообщил, что в ближайшие годы Россия всенепременно пополнится новыми территориями, делится РБК.

По его словам, происходить это будет за счёт освоения Арктики и Севера.

"В следующие десятилетия Россия будет прирастать, конечно, Арктикой и Северными территориями, это совершенно очевидные вещи", - оповестил президент участников онлайн-встречи "Доброволец России".

Данные территории, подчеркнул президент, интересны России, поскольку ощутимая её часть расположена в северных широтах.

Добавим также, что к 2026 году Арктику должны связать с "большой Землей" высокоскоростным интернетом: предполагается, что на эти цели уйдёт не менее 65 млрд бюджетных рублей.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Все материалы по теме

15:59 "Город по праву носит звание столицы добровольчества": Петербург празднует День волонтёра

15:10 Политолога Валерия Соловья задержали в ходе встречи с соратниками в Петербурге

13:21 Дочь Шойгу возглавила Федерацию триатлона: она была единственной кандидаткой на пост

12:35 "Отель Введенский" купил за миллиард историческое здание на набережной канала Грибоедова

4 декабря, 19:21 Вишневский: Права ни одного члена "Яблока" не будут ущемлены перерегистрацией

4 декабря, 14:57 Супруга Пескова получила от Минкульта 30 млн рублей на новогодние ледовые шоу

4 декабря, 14:33 ФОМ: Большинство россиян уверены в бесполезности чиновников

4 декабря, 13:31 Верховный суд Нидерландов отклонил прошение РФ о приостановке выплат экс-акционерам ЮКОСа

4 декабря, 12:59 Первым замглавы Госстройнадзора Петербурга стал Александр Демидов

4 декабря, 11:59 Росгвардия получила "Премию рунета" за лучшее патриотическое шоу на YouTube


Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
17:55 Путин объявил о планах по расширению России

16:50 Смольный не устроил штраф Ледовому дворцу из-за концерта Басты: решение думают оспорить

15:59 "Город по праву носит звание столицы добровольчества": Петербург празднует День волонтёра

15:10 Политолога Валерия Соловья задержали в ходе встречи с соратниками в Петербурге

14:58 У Гостиного двора активисты прилепинской партии "За правду" помешали встрече сторонников "Перемен" Соловья

14:08 Оксана Пушкина предложила учредить Министерство демографической и семейной политики

13:21 Дочь Шойгу возглавила Федерацию триатлона: она была единственной кандидаткой на пост

12:35 "Отель Введенский" купил за миллиард историческое здание на набережной канала Грибоедова

11:43 Коронавирусом инфицировались свыше 28,7 тысяч россиян: это рекорд с начала пандемии

11:30 Эксперт: Пик второй волны COVID-19 в Петербурге придётся на февраль

10:33 Очередной митинг в поддержку Фургала окончился задержаниями хабаровчан

4 декабря, 20:50 Путин назначил Чубайса своим спецпредставителем

4 декабря, 20:11 Союз журналистов Петербурга призвал Макарова вернуть постоянные аккредитации для СМИ

4 декабря, 19:43 Ушла из жизни старейшая петербурженка

4 декабря, 19:21 Вишневский: Права ни одного члена "Яблока" не будут ущемлены перерегистрацией

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru