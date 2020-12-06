Экс-мундеп Нарвского округа Каруличева оспаривает исключение из совета в суде

Бывший муниципальный депутат Нарвского округа Анна Каруличева подала иск в районный суд с требованием признать незаконным решение мунсовета о лишении ее полномочий депутата. Об этом ЗАКС.Ру рассказала сама Каруличева. Ее лишили мандата на заседании совета 25 ноября. Причиной стало пришедшее в муниципалитет письмо губернатора Петербурга Александра Беглова о том, что Каруличева якобы совершила ошибки в декларации о доходах и имуществе.

По словам экс-мундепа, в повестке заседания совета не было вопроса о лишении ее полномочий. В повестке был пункт о рассмотрении обращения губернатора, отметила Каруличева. Она уверена, что лишив ее мандата бывшие коллеги нарушили регламент заседания.

⁃ По регламенту в день заседания на голосования можно поставить лишь незначительный вопрос, но даже за включение его в повестку необходимо голосовать. Однако, о внесении в повестку вопроса о досрочном лишении Каруличевой полномочий, на голосование не ставился, - заявила бывший муниципальный депутат.

Напомним, что лишение мундепов полномочий из-за претензий к декларацииям стало целым трендом начиная с ноября. Так, в Красном селе без мандата остался Николай Колошинский (бывший глава), в Финляндском округе изгнали Светлану Уткину, а в МО "Малая Охта" - Веру Морозову. Все перечисленные "лишенцы" убеждены в политическом характере гонений на себя.

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