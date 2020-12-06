На Дворцовой площади проходит световое 3D-шоу, посвященное победам российского оружия

На Дворцовой площади 6 декабря стартовало световое 3D-шоу в честь 75-летней годовщины победы в Великой Отечественной войне, транслируемое на сайте Дня Эрмитажа. Зрелище под названием "Образ Победы в коллекциях и судьбе Эрмитажа" проводится в два дня, с 14 до 23 часов.

"Начало - каждые полчаса", - гласит сообщение.

Посетить мероприятие нельзя из-за противоэпидемических ограничений. Билеты на него были бесплатными, и ими невозможно воспользоваться.

Шоу представляет собой показ на стенах здания Главного штаба фотографий эрмитажных экспонатов и классических батальных работ отечественных живописцев, сопровождающийся музыкой и записанными строчками из классических поэтов - Александра Пушкина, Анны Ахматовой, Булата Окуджавы. Таким образом, воспевается не только военная история XX века.