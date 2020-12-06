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16:30

Бывшую жену Сечина переизбрали президентом Федерации конного спорта

фото ЗакС политика Бывшую жену Сечина переизбрали президентом Федерации конного спорта

На двухдневных выборах президентом Федерации конного спорта переизбрали Марину Сечину, бывшую жену главы "Роснефти" Игоря Сечина, передает ТАСС. Женщина, избранная в заочной форме 242 делегатами, была единственным кандидатом на этот пост. В предыдущий раз ее выбрали четыре года назад.

Как отмечает "МБХ Медиа", Сечина - заметный в России бизнесмен, ей принадлежат акции в телекоммуникационных, строительных и энергосбытовых фирмах. Накануне на пост президента Федерации триатлона переизбрали 29-летнюю дочь Сергея Шойгу Ксению, и она тоже была единственным кандидатом.

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