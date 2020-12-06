Бывшую жену Сечина переизбрали президентом Федерации конного спорта

На двухдневных выборах президентом Федерации конного спорта переизбрали Марину Сечину, бывшую жену главы "Роснефти" Игоря Сечина, передает ТАСС. Женщина, избранная в заочной форме 242 делегатами, была единственным кандидатом на этот пост. В предыдущий раз ее выбрали четыре года назад.

Как отмечает "МБХ Медиа", Сечина - заметный в России бизнесмен, ей принадлежат акции в телекоммуникационных, строительных и энергосбытовых фирмах. Накануне на пост президента Федерации триатлона переизбрали 29-летнюю дочь Сергея Шойгу Ксению, и она тоже была единственным кандидатом.