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6 декабря, 17:20

Скончался бывший декан истфака СПбГУ Игорь Фроянов

фото ЗакС политика Скончался бывший декан истфака СПбГУ Игорь Фроянов

Петербургский историк Игорь Фроянов, почти двадцать лет руководивший историческим факультетом СПбГУ, ушел из жизни в возрасте 84 лет, о чем сообщил в Facebook заместитель главреда журнала "Исторический формат" Максим Жих.

Сферой интересов Фроянова была Древняя Русь и отечественное Средневековье. Всего он написал и издал тринадцать монографических работ.

В начале 2000-х годов ученый оставил свою начальственную должность в вузе после коллективного письма коллег, касавшегося его взглядов и методов управления. Фроянова упрекали в ксенофобии и даже антисемитизме. В 2018 году на последних выборах президента он стал доверенным лицом Павла Грудинина, кандидата от КПРФ, занявшего второе место.

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