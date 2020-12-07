Студенты СПбГУТ запустили петицию против объединения с московским вузом

Студенческий совет Санкт-Петербургского государственного университета телекоммуникаций имени Бонч-Бруевича требуют не превращать их вуз в филиал Московского технического университета связи и информатики.

"Понижение статуса может привести к изменению ценовой политики для коммерческих направлений, уменьшению бюджетных мест, перебоям с финансированием на развитие студенческих активов, закрытию направлений подготовки, расформированию аспирантуры и военно-учебного центра, сворачиванию научных исследований, оттоку высококвалифицированных преподавателей", - заявили учащиеся в интернет-петиции.

За два дня петицию губернатору Петербурга Александру Беглову, депутатам Госдумы, Министерству цифрового развития и профсоюзу работников связи подписали более 3,2 тысяч человек.

О начале подготовки оптимизации нескольких отраслевых вузов, в том числе СПбГУТ, ранее сообщил в Twitter депутат Госдумы Александр Хинштейн.

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