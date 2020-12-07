COVID-19 вновь подтвердился у более 28 тысяч россиян: в Петербурге - плюс 3741 заболевший

По состоянию на утро 7 декабря на территории РФ зафиксировано 28 142 новых случая инфицирования граждан COVID-19, оповестили в оперативном штабе.

Соответственно, на сегодняшний день общее количество заболевших достигло отметки 2 488 912 человек.

За минувшие 24 часа болезнь унесла жизни 456 пациентов, всего же с начала пандемии скончались 43 597 заразившихся.

Излечились при этом ещё 18 850 граждан; общее количество выздоровевших подобралось к отметке 1 956 588.

По числу новых заболевших лидирует Москва - плюс 7 279 случаев. Следом идут Петербург - 3 741, Московская область - 1315, Нижегородская область - 485.