УФАС оштрафовало компанию-организатора языковых курсов за назойливую рекламу

Петербургское управление ФАС привлекло к административной ответственности ООО "Языковые инновации" - компанию, организующую курсы английского языка SkyEng.

Поводом для возбуждения дела послужило обращение петербуржца, пожаловавшегося на рекламу услуг компании, своего согласия на которые горожанин не давал.

Соответственно, в УФАС пришли к выводу, что SkyEng нарушил ч. 1 ст. 18 Закона о рекламе, согласно которому запрещается распространение объявлений по телефонным сетям без получения согласия абонента.

"С учетом отягчающих обстоятельств антимонопольный орган оштрафовал ООО "Языковые инновации" на 150 тысяч рублей", - резюмировали в УФАС.