В Мурманской области 31 декабря будет выходным днём

Руководитель Мурманской области Андрей Чибис объявил 31 декабря выходным днём для всех работников бюджетной сферы региона, извещает пресс-служба локального правительства.

При этом взамен 31-го числа рабочей будет суббота, 26 декабря, уточнил областной губернатор.

"Для того, чтобы люди смогли провести время со своими семьями, подготовиться к Новому году, принято решение объявить 31 декабря нерабочим днём", - анонсировал календарные изменения Чибис.

Управленец призвал сделать последний день уходящего года выходным руководство органов местного самоуправления и всех иных работодателей региона — в тех случаях, когда это возможно.

Добавим также, 31 декабря 2021 года будет выходным днём: соответствующее решение принял ранее кабинет министров.