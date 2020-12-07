Минздрав опроверг информацию о введении ограничений на передвижения россиян

Помощник главы Министерства здравоохранения Алексей Кузнецов заявил, что ведомство не планирует вводить ограничения на передвижения россиян по регионам: слова руководителя ведомства Михаила Мурашко, ретранслированные ранее сегодня в СМИ, были вырваны из контекста.

Мурашко заявил о том, что вторая волна COVID-19 вынуждает власти изучить возможность введения новых "антивирусных" мер - а именно, определенные ограничения на перемещение граждан между субъектами РФ.

"Фраза <...> содержалась в научном докладе на медицинской конференции "Медицина и качество" в обзоре мер, которые ранее использовались в мире или могут быть использованы для управления инфекционными процессами", - цитирует Кузнецова РИА "Новости".

Напомним, в мире РФ занимает четвертое место по числу пострадавших от пандемии коронавируса, пропуская вперед США, Бразилию и Индию.

На сегодняшний день в стране выявлено свыше 2,4 млн случаев заражения граждан инфекцией.