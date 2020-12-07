Белгородского активиста отправили на общественные работы из-за акций в поддержку Платошкина и Фургала

Октябрьский суд Белгорода приговорил местного активиста Сергея Рудакова к 30 часам обязательных работ из-за его участия в акциях в поддержку политолога Николая Платошкина и экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, передает "МБХ медиа".

Мужчину, являющегося главой локального отделения движения "За новый социализм", признали виновным в нарушении правил проведения публичной акции 5 сентября: суд счёл, что Рудаков распространял агитматериалы и расстанавливал граждан для фото.

"Это была фотосессия на площади. Мы вышли с флагами и поддержали нашего лидера и соратника. Не было речей у микрофона, не было по сути, митинга или пикета. И за фотосессию с флагами СССР я теперь обязан работать бесплатно на государство!" - негодует левый активист.

Рудаков намерен обжаловать решение суда в вышестоящих инстанциях.

5 сентября соратники Платошкина вышли на Соборную площадь с флагами СССР и движения "За новый социализм". После собравшиеся направились в парк Победы кормить голубей: там их разогнали полицейские, а на Рудакова составили протокол по протестной статье 20.2 КоАП, параллельно оштрафовав также за мелкое хулиганство.

Добавим также, лидер движения "За новый социализм" Николай Платошкин пребывает под домашним арестом по статьям о склонении к массовым беспорядкам и о распространении фейков.

Фото: Личный архив Сергея Рудакова