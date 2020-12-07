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15:32

В Петербурге определили размер родительской платы за детсад на 2021 год

фото ЗакС политика В Петербурге определили размер родительской платы за детсад на 2021 год

В петербургском правительстве приняли постановление, определяющее размеры родительской платы за содержание детей в государственных детских садах. Документ подписал губернатор Александр Беглов. Во многом расценки обусловлены возрастом ребенка и длительностью его нахождения в учреждении.

Так, обслуживание самых маленьких детей (от года до трех лет) в группе с 12-часовым пребыванием подорожает с 1299,50 до 1354,50 рублей. Соответственно, аналогичные условия применительно к детям в возрасте 3-8 лет обойдутся их родителям вместо прошлогодних 1219,70 в 1261,10 рублей.

В свою очередь, детсадовские группы с краткосрочным пребыванием, наоборот, для семей с детьми подешевеют. Родители самых маленьких будут платить не 515, а 510,30 рублей, а содержание старшей группы подешевеет с 481,40 до 472,30 рублей.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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