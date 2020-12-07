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16:20

Невзоров об отставке Чубайса: Я подозреваю, что на Толю настучали

фото ЗакС политика Невзоров об отставке Чубайса: Я подозреваю, что на Толю настучали

Перевод экс-главы "Роснано" Анатолия Чубайса на должность спецпредставителя президента по международным вопросам публицист Александр Невзоров расценил как существенное понижение в статусе. Для него этот пост чисто символический, который он сравнивает с "платочком для вытирания углов глаз", хотя само событие - вполне серьезное.

"Это как если бы Путин уволил свой затылок или правое колено. <...> Это вообще что, это конец питерской эры? Ведь Чубайс - это важная часть самого ВВ. Но ВВ ведет себя демонстративно обиженно, надувает губы, строит ледяные гэбэшные глазки и не принимает Чубайса", - отметил он на собственном YouTube-канале.

Впрочем, объяснение случившемуся у Невзорова имеется: возможно, считает он, чиновник слишком много на себя взял и излишне хвастался корпоративными успехами в одном из приватных разговоров, что впоследствии дошло "до ушей" руководства страны.

"Учитывая, что совсем недавно выяснились истинные сверхмалые размеры российского космоса, медицины и дипломатии, взять и объявить нанопродукты Сколково самыми крупными и заметными достижениями России было предельным легкомыслием. Я подозреваю, что на Толю настучали. В Кремле хихикнули, но, как видим, все запомнили", - гласит версия публициста.

"Роснано" чиновник возглавлял двенадцать последних лет. На предыдущем витке своей карьеры он работал в правительстве, став одним из символов рыночных реформ 1990-х годов, а позже был одним из лидеров либерально-демократической партии "Союз правых сил", не сумевшей пройти в Госдуму в 2003 году.

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