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18:36

Политолога Соловья арестовали на 10 суток

фото ЗакС политика Политолога Соловья арестовали на 10 суток

Октябрьский районный суд Петербурга 7 декабря назначил 10 суток ареста политологу и основателю движения "Перемен" Валерию Соловью, передаёт корреспондент ЗАКС.Ру из зала суда. 

Политолога задержали 5 декабря у Гостиного двора, во время встречи со своими петербургскими сторонниками. Ему вменили организацию несанкционированного публичного мероприятия (часть 2 статьи 20.2 КоАП). 

Соловей заявил, что никаких встреч не анонсировал, а лишь заранее написал в социальных сетях, что планирует гулять у Гостинки. 

Он просил допросить нескольких свидетелей своего задержания. Судья Елена Сергеева не стала заслушивать показания очевидцев, но приобщила к материалам дела из письменные показания. Также были изучены оперативные материалы, предоставленные центром по противодействию экстремизму, в том числе видеозапись общения Соловья с петербуржцами.

После оглашения решения Соловей сообщил корреспонденту ЗАКС.Ру, что не удивлён строгостью суда.

Сергей Еремеев

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