Ближайшей ночью в Петербург приедет главная новогодняя елка

В ночь на 8 декабря в Петербург прибудет новогодняя елка для того чтобы по традиции украсить Дворцовую площадь на период зимних праздников, передает пресс-служба Смольного. Впервые с 2012 года это будет настоящая, а не искусственная ель.

Дереву из Всеволожского района около ста лет, а его высота - 25 метров, что делает его самым высоким в городе, даже среди искусственных елей. Оформлением гиганта весом в 12 тонн займутся петербургские мастера, и уйти у них на это должно как минимум десять дней. Отмечается, что дерево подобрали необычайно пушистое.

"Декор, выбранный для оформления Главной ели, имеет ретро направление, ассоциирующееся с 50-60 годами 20-го века. Это серпантин, лампочки, флажки, елочные игрушки – шары, домики, снеговики, лошадки, конфеты, щелкунчики и многое другое. Конечно, макушку ели увенчает пятиконечная звезда", - гласит сообщение.

Напомним, что массовые гуляния в этом году из-за пандемии чиновники исключили из своих планов. В течение нерабочего периода до 10 января петербуржцы вместо этого смогут себя развлечь походом на рождественскую ярмарку в окрестностях Манежной площади.